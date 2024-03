Cantiere sul Facsal vandalizzato, macchinari e strumentazioni danneggiate: indagini in corso

Vandali in azione sul Pubblico Passeggio, preso di mira il cantiere per l’asfaltatura. Dopo la pausa per il fine settimana, ieri gli operai che stanno eseguendo i lavori di asfaltatura sul Facsal sono tornati al cantiere ma lì hanno avuto una brutta sorpresa. Le transenne per delimitare l’area di lavoro sono state gettate contro i macchinari, danneggiandoli.

I vandali hanno poi danneggiato altra strumentazione di varia natura. Un danno economico non da poco, si parla di oltre 10 mila euro. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto.