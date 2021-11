Il 13 novembre evento dedicato al tenore piacentino Flaviano Labò in occasione della ricorrenza dei 30 anni dalla scomparsa

Nel 2021 il carnet dell’Associazione Amici della Lirica è stato molto ricco. La passione per la musica e per il melodramma, che anima da sempre il sodalizio, è stato lo stimolo, appena concluso il lockdown, per organizzare un susseguirsi di eventi. In particolare ricordiamo il concerto “Sulle ali del canto” nel chiostro della Scalabriniane, i tre pomeriggi al Teatro San Matteo dal titolo “Aspettando il Farnese” , i due appuntamenti all’interno della kermesse di Estate Farnese il primo “Incanto in musica” Gospel, soul e pop con il coro InControCanto ed Antonella Ruggiero ed il secondo “Il tenore: eroe o vittima?…e ricomincia il canto” dedicato a Caruso, Di Stefano, Corelli e Poggi.



Il nuovo appuntamento è in programma sabato 13 novembre 2021 alle ore 17.30 presso la sala dei Teatini – in via Scalabrini, 9 a Piacenza con un pomeriggio musicale dedicato al tenore piacentino Flaviano Labò in occasione della ricorrenza dei trent’anni dalla scomparsa avvenuta il 13 febbraio 1991.

Il titolo dell’evento è “Ricordo di Flaviano Labò – il tenore che cantava con l’anima”.

Protagonisti saranno il soprano Ilaria Alida Quilico ed il tenore Vincenzo Costanzo accompagnati al pianoforte dal Maestro Elio Scaravella. Presenta lo spettacolo Silvia Casagrande.

Evento dedicato al tenore piacentino Flaviano Labò: info



L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione al 333/5320655 oppure via mail a amiciliricapiacenza@libero.it e nel rispetto delle normative anti Covid (mascherina e green pass)