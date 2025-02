Ex consorzio agrario di Pecorara, entro l’estate prevista la fine dei lavori

L’estate di Pecorara, in Alta Val Tidone, potrebbe godere di un ex Consorzio Agrario tutto nuovo. Lo prevede il cronoprogramma aggiornato che evidenzia per la fine di maggio la fine dei lavori dell’importante intervento di riqualificazione urbana, un progetto destinato a cambiare il volto del paese dando nuovi spazi e servizi alla comunità dell’alta valle.

Il cantiere, avviato all’inizio del 2024, ha già visto come prima fase di interventi la demolizione delle parti non idonee e gli scavi funzionali alla esecuzione del progetto. Si è passati già dalla primavera scorsa alla realizzazione delle opere murarie, quelle di rinforzo delle fondamenta, di restauro e di ripristino, di isolamento termico e termostatico e di sistemazione della copertura.

Con la fine dello scorso anno e l’inizio del 2025 si è avviata la posa dei controsoffitti, delle pareti divisorie interne con gli intonaci, mentre sono in partenza gli interventi sulle pavimentazioni. Nell’ultima fase di lavori si procederà all’esecuzione delle opere di ripristino dei muretti esterni, di restauro e ripristino dei cancelletti e cancello d’ingresso, la sistemazione delle aree esterne e tutti gli interventi su finiture e impiantistiche.

“E’ un cronoprogramma molto dettagliato e preciso – sottolinea il Sindaco Franco Albertini che sta seguendo con attenzione il corso dell’intervento – Ci auguriamo che non ci siano intoppi di sorta per poter consegnare quanto prima alla comunità di Pecorara e dell’Alta Val Tidone una struttura importante che racchiuderà in sé tante funzioni e servizi per la cittadinanza”.

L’intervento, del valore di un milione e 300mila euro, finanziato con Bando Rigenerazione Urbana 2021 della Regione Emilia-Romagna, prevede la realizzazione nella nuova struttura di spazi per il coworking con connessione veloce e per le associazioni, oltre ad altre funzioni legate all’assistenza sanitaria e sociale.