Metalmeccanici, sciopero di otto ore venerdì 14 febbraio: “Il rinnovo del contratto non parte”

Nonostante la buona riuscita delle prime otto ore di sciopero, la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale Industria Metalmeccanica non riparte per l’indisponibilità di Federmeccanica e Assistal , che continuano a trincerarsi dietro la loro contro piattaforma, respingendo le richieste di Fim Fiom Uilm approvate dalle lavoratrici e dai lavoratori.

Per superare l’intransigenza delle controparti e respingere il tentativo di demolizione del modello contrattuale esistente, serve adesso mandare un forte segnale alle aziende con l’intensificazione della lotta e della mobilitazione : FIM FIOM UILM HANNO PROCLAMATO 8 ORE DI SCIOPERO E CONFERMATO IL BLOCCO DELLO STRAORDINARIO E DELLE FLESSIBILITA’.

L’articolazione degli scioperi , che saranno proclamati nella settimana dal 17 al 21 febbraio, sarà discussa e concordata VENERDI’ 14 FEBBRAIO ALLE 9,30 PRESSO LA SALA N. MANDELA DELLA CAMERA DEL LAVORO DI PIACENZA, nell’ambito dell’ attivo unitario di tutte le delegate e tutti i delegati sindacali delle aziende metalmeccaniche della provincia di Piacenza.