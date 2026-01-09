Cumuli di terreno da un cantiere stoccati negli ex orti di via Campesio, Legambiente: “Chi ha autorizzato l’operazione?”

9 Gennaio 2026 Redazione FG Attualità
blank
blank
Piacenza 24 WhatsApp

“Sono improvvisamente comparsi cumuli di terreno negli ex orti di via Campesio, frutto di opere di movimentazione terreno e di scavo in un cantiere limitrofo”. Lo segnala Legambiente.

“Il terreno è privato ma il PUG assunto dal Comune lì prevede la destinazione a verde pubblico, tramite trasferimento dei “diritti edificatori” (peraltro ad oggi inesistenti). A detta del proprietario del terreno il deposito del terreno sarebbe autorizzato da Comune e da Arpae, i quali consultati non ne sanno niente. Ci chiediamo e chiediamo quindi: che cosa sta succedendo? Chi ha autorizzato? In base a quale criterio e norma?”.

“Una cosa è certa, un’area così simbolica e oggetto da sempre di tanta attenzione dei cittadini del quartiere e non solo, viene usata come deposito di inerti a dispetto della volontà dell’intera comunità e anche dell’amministrazione. Una città che dimostra di non avere rispetto di sé stessa è una città in sofferenza e che avrebbe bisogno di un rimedio efficace”.

blank
blank
blank

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover