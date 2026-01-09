Cumuli di terreno da un cantiere stoccati negli ex orti di via Campesio, Legambiente: “Chi ha autorizzato l’operazione?”

“Sono improvvisamente comparsi cumuli di terreno negli ex orti di via Campesio, frutto di opere di movimentazione terreno e di scavo in un cantiere limitrofo”. Lo segnala Legambiente.

“Il terreno è privato ma il PUG assunto dal Comune lì prevede la destinazione a verde pubblico, tramite trasferimento dei “diritti edificatori” (peraltro ad oggi inesistenti). A detta del proprietario del terreno il deposito del terreno sarebbe autorizzato da Comune e da Arpae, i quali consultati non ne sanno niente. Ci chiediamo e chiediamo quindi: che cosa sta succedendo? Chi ha autorizzato? In base a quale criterio e norma?”.

“Una cosa è certa, un’area così simbolica e oggetto da sempre di tanta attenzione dei cittadini del quartiere e non solo, viene usata come deposito di inerti a dispetto della volontà dell’intera comunità e anche dell’amministrazione. Una città che dimostra di non avere rispetto di sé stessa è una città in sofferenza e che avrebbe bisogno di un rimedio efficace”.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy