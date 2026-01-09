Immigrazione clandestina, due cittadini irregolari espulsi in poche ore

Continua l’attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell’immigrazione clandestina.
Nella giornata di ieri, l’Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di due cittadini risultati irregolari, identificati per un cittadino albanese di anni 34 e un cittadino marocchino di anni 28 che sono stati entrambi espulsi ed uno accompagnato al C.P.R. di Torino, l’altro accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa.
Nello specifico, il cittadino albanese, già allontanato dalla Svizzera per reati contro l’ordine e la sicurezza pubblica è stato espulso ed accompagnato alla frontiera di Milano Malpensa con volo delle ore 22:30 da personale della Questura.
Il cittadino marocchino, invece, con diversi precedenti in materia di immigrazione, già allontanato nel 2024 e 2025, è stato espulso ed accompagnato, da personale dell’Arma dei Carabinieri, presso il centro di permanenza e rimpatri di Torino per il successivo trasferimento nel Paese di origine che avverrà nei prossimi giorni.