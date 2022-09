Cambio al vertice del Secondo Reggimento Genio Pontieri, Fabio Frattolillo è il nuovo comandante – FOTO e AUDIO

Cambio al comando del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza. Nel piazzale principale dell’alzabandiera della caserma Nicolai si è tenuta la cerimonia del cambio del Comandante di Reggimento. Al Colonnello Federico Collina subentra il Colonnello Fabio Frattolillo.

Il generale di Brigata, Mauro Prezioso, ha ripercorso i due anni di attività dei Pontieri durante i due anni di comando del colonnello Collina. Dal concorso alla prefettura di Modena, a fine 2020 per il supporto alle popolazioni delle campagne di Nonantola rimaste isolate dopo lo straripamento del torrente Panaro, a quelli garantiti ai sistemi sanitari regionali della Val d’Aosta, nel novembre 2020, e della Lombardia, nel 2021, per la realizzazione di presidi sanitari per il trattamento dei pazienti Covid e per la campagna di vaccinazione. Nel settembre 2021, inoltre, il Reggimento ha rilevato il comando dell’Operazione Strade Sicure sull’Emilia Romagna e contribuisce attualmente alle operazioni di controllo del territorio a Roma e Fiumicino. Il colonnello Collina andrà a ricoprire un nuovo incarico presso il Comando Operativo di Vertice Interforze a Roma.