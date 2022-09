Provvedimenti alla circolazione per le strade cittadine, tutte le informazioni

Si comunica che, per consentire lo svolgimento della cerimonia a ricordo dei Caduti di Barriera Genova, dalle ore 10 alle 12 di venerdì 9 settembre, in piazzale Genova, nel tratto compreso fra viale Palmerio e via XXIV Maggio/via IV Novembre, nella semi-carreggiata ovest (lato ex ospedale militare) sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata, mentre nella semi-carreggiata est (lato liceo scientifico) è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, dal quale sono esclusi i mezzi delle autorità presenti. Inoltre, in ragione della complessità dell’allestimento necessario per garantire la rappresentazione dell’opera lirica “La Traviata” presso il cortile di palazzo Farnese, tale da non consentire l’accesso e la sosta ai veicoli dei dipendenti che operano all’interno della struttura, sabato 10 e domenica 11 settembre, in Largo Brigata Piacenza, nello stradello che collega l’incrocio con via Risorgimento e il tratto finale di palazzo Farnese (lato nord-est), è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata (dal quale sono esclusi i veicoli autorizzati dell’amministrazione comunale e dei dipendenti dei Musei, dell’Archivio di Stato e degli organizzatori dell’evento).

Ancora, per consentire l’effettuazione dei lavori di sistemazione della facciata di un edificio, dalla mezzanotte di domenica 11 settembre alle ore 24 di sabato 12 novembre, in vicolo Edilizia, nel tratto compreso tra i civici 1 e 3, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Infine, per garantire l’esecuzione dei lavori di montaggio di un ponteggio, dalle 7.30 di lunedì 12 alle ore 18 di venerdì 16 settembre, in vicolo Edilizia, nel tratto compreso tra l’incrocio con Corso Vittorio Emanuele II e il civico 3, sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata, mentre sempre in vicolo Edilizia, ma nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santa Franca e il civico 5, sono disposti il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sud e la revoca del senso unico di marcia (il tratto di strada potrà essere percorso in entrambe le direzioni di marcia dai residenti, dimoranti e utilizzatori di posti auto ivi ubicati, con accesso e uscita da via Santa Franca); in via Santa Franca, nel tratto compreso tra l’incrocio con Stradone Farnese e quello con vicolo Edilizia, è istituita la revoca del senso unico di marcia ad uso esclusivo di residenti dimoranti e possessori di posti auto ivi ubicati.