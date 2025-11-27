Faida tra bande per lo spaccio di droga, arrestato egiziano 25enne: era ricercato da giorni

Nella serata di ieri, la Squadra Mobile di Piacenza ha tratto in arresto un cittadino egiziano 25enne senza fissa dimora, da alcuni giorni ricercato perché destinatario di custodia in carcere.
Il pregiudicato era stato arrestato due volte dagli investigatori della Squadra Mobile nel 2024 per spaccio di droga (cocaina, hashish e farmaci oppiacei), ed era emerso come una figura di spicco nella faida tra bande di spacciatori, poi disarticolate tramite le note indagini chiuse ad inizio anno.
La scorsa settimana, appreso che a carico dello spacciatore era stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare, in aggravio di un precedente divieto di dimora per gli arresti sopracitati, venivano avviate le ricerche del catturando.
Nella serata di ieri, gli investigatori in servizio anti-spaccio incrociavano una macchina sospetta, con a bordo tre persone, delle quali una assomigliava al ricercato.
Gli equipaggi della Squadra Mobile, con il supporto delle Volanti, fermavano il veicolo mentre transitava sul Ponte del Po, direzione provincia di Lodi, traendo quindi in arresto il ricercato.
Ad uno dei due soggetti, entrambi con piccoli precedenti, trovato in compagnia del nostro ricercato, veniva anche notificato il diniego della protezione internazionale.