Provincia, dopo l’incendio Fiorenzuola riavrà la sua palestra. Nuove risorse anche per Tramello e per palestra del laboratorio Pontieri

Con l’avanzo di bilancio, la Provincia di Piacenza finanzia il recupero “post incendio” della palestra di Fiorenzuola d’Arda. Mercoledì 26 novembre il Consiglio provinciale si è riunito ed ha approvato lo stanziamento di nuove risorse, mediante l’utilizzo dell’avanzo libero, per consentire di avviare i lavori di ripristino dell’edificio. L’incendio occorso a fine luglio 2025 ha infatti provocato danni alla struttura della nuova palestra di Fiorenzuola che sono stati quantificati in 700.000 euro.

Sede del Tramello

Nella stessa seduta e sempre nell’ambito delle variazioni al bilancio di previsione 2025-2027, l’Aula ha approvato l’incremento delle spese previste per la nuova sede dell’istituto Tramello mediante riqualificazione area ex VVFF. Il maggior costo è pari a 370.000 euro e trova giustificazione nell’aumento – di legge – della voce imprevisti portata dal 3 al 5% e al recepimento di alcune raccomandazioni presentate dalla Soprintendenza in sede di Conferenza dei servizi.

Palestra del laboratorio Pontieri

Crescono di 700 mila euro anche i costi legati alla realizzazione della nuova Palestra del laboratorio Pontieri: in questo caso si è resa necessaria la sola modifica delpiano delle opere pubbliche, perché le risorse necessarie, finanziate da avanzo, risultano già presenti nel fondo pluriennale vincolato.Il maggior costo si deve al mancato allaccio al teleriscaldamento (Iren Spa ha comunicato con propria nota agli atti la decisione di non effettuare l’allaccio alla palestra.

Ciò comporta un maggior onere di euro 100.000, per la realizzazione di un sistema autonomo di climatizzazione della struttura), alla presenza di una condotta fognaria che interferisce con le fondazioni della struttura, condizione emersa in sede di Conferenza dei servizi che comporta una maggior spesa stimata in 100.000 euro, ed alle opere complementari ritenute necessarie al completamento della struttura sportiva (pensilina esterna, scalinata di adduzione da via Maculani all’area ipogea del laboratorio Pontieri e impianto fotovoltaico) per euro 440.000.

Con riferimento alla palestra dell’ex laboratorio Pontieri, l’Istituto per il credito sportivo ha confermato alla Provincia di Piacenza che il mutuo contratto per il finanziamento dell’opera non sarà gravato da interessi. Un risultato importante reso possibile dal lavoro svolto dal Servizio Bilancio e dal Servizio Edilizia che ha provveduto alla tempestiva presentazione dell’istanza di mutuo che ha consentito all’Ente di Corso Garibaldi di classificarsi in posizione utile ad usufruire del beneficio.

Viabilità e mobilità

Il Consiglio provinciale si è aperto con alcune comunicazioni che hanno riguardato in particolare viabilità e mobilità.

I consiglieri provinciali Jonathan Papamarenghi, Roberta Valla e Patrizia Calza sono intervenuti sulla strada provinciale 47 che collega l’Alta Val Chero con l’Alta Val d’Arda e che da mesi è interrotta a causa di una frana; il consigliere Federico Bonini si è soffermato sulla provinciale della Val d’Aveto, di recente chiusa nuovamente all’altezza della diga Boschi a causa di un cedimento stradale.

Sui banchi del consiglio è stato portato inoltre il disagio legato alla soppressione delle fermate del Frecciarossa presso la stazione di Piacenza: la presidente della Provincia Monica Patelli ha proposto – trovando accoglimento da parte dell’Aula – di realizzare una nota congiunta per esprimere la contrarietà del Consiglio.

Il consigliere Papamarenghi – in vista dell’assemblea del Consorzio di tutela vini Doc di Piacenza in programma per il prossimo 10 dicembre – ha auspicato il proseguo dell’attività consortile.

Evidenziando l’attrattività delle scuole del Piacentino, il consigliere Massimiliano Morganti ha sottolineato come l’impegno trasversale abbia portato allo sviluppo di progettualità e di risposte tempestive in tema di edilizia scolastica come accaduto – per esempio- rispetto alle problematiche legate alla palestra del Mattei di Fiorenzuola.

La consigliera provinciale Nadia Pompini ha relazionato circa l’avvio del Festival della Cultura Tecnica, iniziativa di orientamento in entrata rivolta a studenti e studentesse, avvenuto proprio il 26 novembre.

