Falso profilo Facebook a nome del sindaco Tarasconi: “Non accettate amicizia, già interessata la polizia postale”

Un falso profilo Facebook che riporta il nome del sindaco, Katia Tarasconi. Il primo cittadino invita tutti gli utenti di social network a non accettare richieste di amicizia – segnalandole invece alle autorità competenti con la motivazione “furto di identità” – dal profilo Facebook @katia.tarasconi.202, che riporta la sua immagine e l’indicazione “sindaco di Piacenza”.

In tutto e per tutto si tratta di un falso in alcun modo riconducibile o gestito da lei.

“Ringrazio – spiega Tarasconi – le persone che mi hanno avvisata, tra cui alcuni cittadini che hanno chiamato in Comune stamattina per chiedere spiegazioni: avendo aderito a questa presunta richiesta di amicizia da parte del finto profilo, hanno iniziato a ricevere messaggi invasivi e poco chiari. Mi sono già rivolta alla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni – rende noto la sindaca anche attraverso le sue vere pagine Facebook e Instagram – per denunciare questo fatto e un altro, grossolano tentativo di truffa via whatsapp, utilizzando il mio nome e addirittura quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Occorre molta attenzione, ma moltiplicando le segnalazioni possiamo contrastare questo odioso reato”.