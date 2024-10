Convegno sulla tutela dei centri storici dedicato a Manfredi, Italia Nostra: “Fa male vedere lo smantellamento in Piazza Cittadella” – AUDIO

Convegno sulla tutela dei centri storici, Italia Nostra: “Fa male vedere lo smantellamento in Piazza Cittadella”. L’evento intitolato è in programma sabato 19 ottobre alle ore 15, all’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano in via Sant’Eufemia 12. Il tema della tutela sarà affrontato da relatori di primo piano.

Dedicheremo il convegno – spiega Pietro Chiappelloni Presidente di Italia Nostra Piacenza– al nostro Presidente Emerito Carlo Emanuele Manfredi che ci ha lasciato martedì. E’ stato un esempio per la passione e la cura della sua città. Ora diventa un impegno in prima persona per salvare le testimonianze della nostra storia. Proprio questo impegno è lo spunto per questo convegno, perché mai come oggi i centri storici hanno bisogno di tutela. In particolare lo vediamo da oltre trasformazioni che stanno avvenendo che non sono miglioramenti come dovrebbero essere. Vediamo, ad esempio, la demolizione di edifici storici che spesso sono sacrificati per quelle che sono solo speculazioni edilizie. Rischiano anche le piazze, basta pensare a quello che sta accadendo in Piazza Cittadella.

Su questo tema c’è stato un avvicinamento con il Comune?

Non c’è! Nel senso che i lavori stanno proseguendo con lo smantellamento dell’autostazione. Si tratta di un edificio che per noi poteva avere un’importanza strategica per il nostro centro storico. Proprio per la sua posizione tra i Musei Civici e Piazza Cavalli avrebbe potuto avere tante funzioni utili per la città, mentre in questi giorni si sta smantellando nonostante un cantiere che ad oggi di fatto non è realizzabile.

Farete l’incontro?

Si avremo un momento di confronto che è stato chiesto, in verità precedentemente lo avevamo chiesto noi senza essere ascoltati, ma… vedremo.

Convegno sulla tutela dei centri storici, AUDIO intervista

Il programma del convegno