“Per noi è un grande risultato, siamo contenti e abbiamo costruito un gruppo ben coeso che ci servirà come base per le elezioni nazionali del prossimo anno”. Così Samanta Favari, del Movimento 3V, commenta il risultato elettorale. La percentuale recita 1,43% ma l’obiettivo di questa tornata elettorale era un altro, cimentare un gruppo pronto a scendere in politica con continuità.

“Dal gennaio 2019 siamo un partito politico, quindi questi temi li abbiamo già portati avanti già prima che le persone li cavalcassero solo per prendere voti dal dissenso. Che poi abbiamo capito essere un dissenso controllato perché abbiamo visto parlamentare dichiararsi contrari al green pass per poi votare a favore dei provvedimenti presi dal governo. Invece il nostro è un movimento estremamente pulito, fatto da genitori, nato nel 2017 come contrasto all’obbligo dei dieci vaccini della Lorenzin. E sottolineo “obbligo”: i media ci hanno attaccato l’etichetta di “no-vax” ma in realtà si parla di famiglie e genitori che vogliono solo far rispettare l’articolo 32 della costituzione, come la carta dei diritti umani, i quali dicono che sul proprio corpo non si possono subire trattamenti sanitari obbligatori”.