Ferriere Food Festival 2025, il 26 e 27 luglio due giorni di street food, musica non-stop e divertimento per tutti. Sabato dalle ore 12: musica, street food & drink e domenica 27 luglio dal mattino arrivano i Mercanti di Qualità.

I banchi del 100% made in Italy propongono a cittadini e visitatori la moda d’estate, oggettistica, fiori e piante, artigianato e idee per la casa. Inoltre è presente l’area giochi per i più piccoli e la magia del trampoliere.

L’evento su Facebook.

Ferriere Food Festival 2025

