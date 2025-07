Volley – Gas Sales Piacenza: inizio della preparazione il 25 agosto, tutte le date della stagione

Il campionato numero 81 bussa alla porta. Chiuso il Volley Mercato, che di fatto ha dato il via alla stagione 2025-2026, varato il calendario e gli eventi targati Lega Pallavolo, Gas Sales Piacenza dal 25 agosto tornerà al lavoro al PalabancaSport per preparare la nuova stagione.

Il gruppo a disposizione di coach Dante Boninfante inizialmente non sarà al completo visti gli impegni che alcuni giocatori hanno con le rispettive.

Regular season

La Regular Season 2025-2026 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza la inizierà al PalabancaSport il 19 ottobre 2025 a Verona e la chiuderà il 25 febbraio 2026 a Padova. Una delle novità maggiori nella prossima stagione è rappresentata dal calendario quest’anno in forma asimmetrica: girone di andata e di ritorno non combaceranno.

Altra novità riguarda l’accesso alle coppe europee: la prima classificata al termine della Regular Season accederà di diritto alla Cev Champions League 2026-2027. Non si disputerà il Play Off 3° Posto. Le altre due formazioni che accederanno alla Champions League saranno le finaliste dei Play Off Scudetto. Anche il pass per la Cev Volleyball Cup sarà assegnato d’ufficio, ad una delle semifinaliste escluse dalla lotta scudetto. In Challange Cup andrà la vincente dei Play Off 5° Posto a cui partecipano 7 squadre: 4 uscenti dai Quarti di Finale Play Off Scudetto e 3 dalla Regular Season (9a, 10a, 11a).

La Regular Season si svilupperà in cinque mesi, fra il 19 ottobre 2025 e il 25 febbraio 2026 (data dell’ultima giornata). Cinque i turni infrasettimanali: mercoledì 29 ottobre, mercoledì 19 novembre, mercoledì 3 dicembre, venerdì 26 dicembre e mercoledì 14 gennaio 2026. Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza ne giocherà tre in casa e due lontano da Piacenza, il 26 dicembre sarà di scena a Civitanova Marche.

Playoff

Accederanno ai Play Off Scudetto le prime otto classificate al termine della Regular Season, che si affronteranno nei quarti di finale (al meglio delle cinque partite); semifinali e finali si giocheranno sempre al meglio delle cinque partite, con gara 1, gara 3 e gara 5 da giocare in casa della miglior classificata.

Queste le date dei Play Off Scudetto:

Quarti di Finale: 1, 8, 15, 18 e 22 marzo 2026

Semifinali: 29 marzo, 5, 8, 12 e 19 aprile 2026

Finale: 26 e 30 aprile, 3, 6 e 10 maggio 2026

Per la Del Monte® Supercoppa SuperLega Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Sir Safety Perugia si sfideranno in una Final Four prevista per l’8 e 9 novembre a Gedda, in Arabia Saudita.

L’edizione della Coppa Italia coinvolgerà le prime otto classificate del girone d’andata. I quarti di finale, definiti secondo i piazzamenti in graduatoria ottenuti dopo l’undicesimo turno di Regular Season, si giocheranno in gara unica in casa della miglior classificata martedì 30 dicembre 2025. La Final Four in programma il 7 e 8 febbraio 2026 assegnerà la 48ª Del Monte® Coppa Italia.

Il debutto in Cev Volleyball Cup, seconda manifestazione europea per club, avverrà ai Sedicesimi di Finale tra il 9 e 11 dicembre 2025 con la gara di andata: avversaria la vincente della sfida tra la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice e la perdente del primo turno della Cev Champions League tra i macedoni del VC Strumica e i rumeni della Dinamo Bucarest. Gara di ritorno tra il 6 e 8 gennaio 2026.

