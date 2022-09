Festa dei Nonni sul Facsal il 25 settembre con i Mercanti di Qualità. Gloriana Tironi: “Anziani e ragazzi saranno commessi per un giorno, iniziativa molto emozionante” – AUDIO

Festa dei Nonni sul Facsal il 25 settembre con i Mercanti di Qualità. Gloriana Tironi: “Anziani e ragazzi saranno commessi per un giorno, un’iniziativa molto emozionante”.

Domenica 25 Settembre a Piacenza sul Facsal – Pubblico Passeggio è in programma la Festa dei Nonni. Durante la giornata tra i banchi, pronti a proporre l’eccellenza made in Italy, ci saranno dei commessi molto speciali, come ha spiegato a Radio Sound la presidente dei Mercanti di Qualità Gloriana Tironi.

Gli anziani della Casa di Riposo del Facsal “Immacolata di Lourdes”, gli anziani dei Centri Diurni e i ragazzi dei Centri Socio Riabilitativi Residenziali di Unicoop ci faranno compagnia per tutta la giornata sopportandoci come commessi. Abbiamo già fatto in precedenza questa esperienza ed è stata molto emozionante, quindi andava ripetuta. Saranno diverse le fasce orarie di coinvolgimento, quella delle ore 9:30 e delle 11: 30 al mattino, mentre al pomeriggio l’iniziativa si svilupperò alle 15:30 e alle ore 17:30.

Festa dei Nonni sul Facsal il 25 settembre con i Mercanti di Qualità. AUDIO intervista a Gloriana Tironi