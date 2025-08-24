Festa della Birra 2025 a Fontana Pradosa il 30 agosto. Un appuntamento imperdibile dell’estate per sollevare i bicchieri in una piazza pronta ad animarsi in un’esplosione di gusto e divertimento.
Cosa aspettarsi? Fiumi di ottima birra, food truck per tutti i gusti, cocktails rinfrescanti e musica dal vivo per ballare e cantare.
Il programma
Dalle ore 18:00, i cocktails di Teatro Caffè e Bar Zanzibar.
Street food con La Bìsia, Moretta Gipsy, Raviolo al Quadrato, Women Power, Latteria Pievetta, Margherita on the Road e il Batarò di Andrea Aradelli.
Musica dal vivo con gli I-Doll.