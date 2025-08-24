Green Wave Festival a Marsaglia il 30 Agosto 2025. Un evento dei giovani per la comunità e la sostenibilità.

A Marsaglia in Val Trebbia è in programma un sabato speciale tra musica, cultura, stand di artigiani e imprese green, materiali ecologici e prodotti a chilometro Zero

