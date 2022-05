Festa della Repubblica a Borgonovo il 2 Giugno con i Mercanti di Qualità

Giovedì 2 Giugno, in occasione della Festa della Repubblica a Borgonovo Val Tidone, è in programma una giornata di festa e di shopping con i Mercanti di Qualità. Ci saranno le bancarelle di qualità con le ultime tendenze per la stagione estiva nell’abbigliamento firmato, negli accessori moda, nelle calzature. Inoltre sui banchi dei Mercanti di Qualità si potrà trovare il made in Italy nell’intimo e biancheria per la casa. Non mancheranno fiori e piante, i prodotti enogastronomici, l’ oggettistica e l’artigianato di qualità.

Momento molto atteso per grandi e piccini “l’Isola delle Bolle” in programma alle 16,30 , lo spettacolo che saprà meravigliare e stupire.

Informazioni: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza.

Il Comune di Borgonovo Val Tidone si è fatto promotore di un’importante iniziativa YOU CONTEST

Una serata pensata per i giovani under 30 all’insegna della musica, per valorizzare il talento e bravura dei ragazzi. L’evento si terrà presso l’area Ex Monastero (Parco Giochi, Area Basket) l’8 luglio 2022.

I ragazzi potranno sfidarsi a suon di musica davanti a una giuria esperta. In palio bellissimi premi per i primi tre classificati. Il tutto sarà contornato da buon cibo e drink per passare una bella serata d’estate tutti insieme!

Informazioni per partecipare: https://www.comune.borgonovo.pc.it/2022/05/30/4you-contest-col-desiderio-di-essere-liberi-avviso-pubblico-di-partecipazione-al-contest-musicale/