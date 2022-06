Ciclismo – Due Giugno in sella per il Cadeo Carpaneto

Festa della Repubblica in sella per il Cadeo Carpaneto, che correrà sulle strade di casa piacentine nell’importante appuntamento di Borgonovo Val Tidone. Sede del campionato regionale per Donne Esordienti primo e secondo anno e per Allieve.

Il programma della giornata si aprirà alle 9,30 con la corsa per Donne Esordienti primo anno, che affronteranno un tracciato di 30 chilometri. Due giri del circuito iniziale sostanzialmente pianeggiante lungo 11 chilometri. Mentre in chiusura ci sarà un giro di circa 8 chilometri con la salita di Seminò (circa un chilometro nella parte più impegnativa con pendenza media del 6%) e arrivo davanti alla Cantina Valtidone, anche sede di partenza.

Alle 11, invece, toccherà alle Donne Esordienti secondo anno, chiamate a percorrere 41 chilometri. Tre giri del circuito basso e una tornata di quello finale al pari delle atlete di un anno più giovani. Infine, il programma si concluderà con la corsa per Allieve, con partenza alle 13. In questo caso, 5 giri del circuito sostanzialmente pianeggiante e due tornate del percorso conclusivo (dunque con doppia ascesa) prima di tagliare il traguardo dopo 71 chilometri di gara.

A Borgonovo il Cadeo Carpaneto schiererà le Esordienti primo anno Beatrice Naturani, Ameli Fanni e Melania Tenca e le Esordienti secondo anno Maya Tagliente e Ylenia Benati. Nelle Allieve, invece, correranno Marisol Dalla Pietà, Alessia Sgrisleri, Camilla Tenca, Desirée Bani, Giulia Binda, Vanessa Moreschi e Martina Barbiero.

In campo maschile, per la formazione Juniores Maserati Cadeo Carpaneto giovedì festivo in sella solo per Gabriele Leonardi. Di scena nel campionato regionale toscano a Monsummano Terme.