La Festa delle Strenne 2025 a Roveleto di Cadeo il 30 novembre

Aspettando il Natale, torna a Roveleto di Cadeo la “Festa delle Strenne 2025”. Domenica 30 novembre dal mattino sono in programma il “MERCADEO” esposizione dei commercianti per lo shopping natalizio con tante idee regalo, e “MICHELEGO” la mostra di costruzioni Lego con tanti espositori e nuove aree gioco.

Inaugurazione alle 10 con il Coro Istituto Comprensivo di Cadeo! Durante la giornata: vendita di cioccolata e caldarroste, musica live, servizio pranzo e merenda nell’area food.

Nel pomeriggio tanto intrattenimento e divertimento alle ore 18,00 con i Trampolieri e spettacoli per tutta la famiglia. L’evento culminerà nel magico momento dell’accensione delle luminarie con ritrovo davanti al Municipio per “ACCENDIAMO LE LUMINARIE DANZANDO”.

La Festa delle Strenne 2025 a Roveleto di Cadeo

