Serie B – Rinvio Gara Infodrive Capo d’Orlando vs Fiorenzuola Bees

Pallacanestro Fiorenzuola Bees comunica che la partita valida per il prossimo turno di campionato di Serie B Nazionale Old Wild West 2025/2026 tra Infodrive Capo d’Orlando e Fiorenzuola Bees, in programma nel weekend presso l’Infodrive Arena, è stata rinviata a data da destinarsi.
Il rinvio è stato disposto a seguito della convocazione in Nazionale Nigeriana di Simon Ugo, ala classe 2002 dell’Infodrive Capo d’Orlando, impegnata nelle attività ufficiali della propria selezione.
La nuova data della gara sarà comunicata non appena definita dagli organi competenti.