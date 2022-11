Festa delle Strenne a Roveleto di Cadeo con i Mercanti di Qualità il 27 Novembre

Festa delle Strenne a Roveleto di Cadeo con i Mercanti di Qualità domenica 27 Novembre. Per il paese piacentino si tratta dell’apertura del periodo natalizio, infatti alle ore 17 è in programma l’accensione delle luci di Natale.

Dalle 8 alle 19 i noti banchi che propongono il made in Italy esporranno tutta la moda per un caldo inverno 2022. Inoltre piccole piante in dono, musica live, cavalli da favola e cani da soccorso. Dalle ore 14.30, nella Piazzetta del Pellegrino, i Mercanti di Qualità offriranno ai bambini la possibilità di partecipare a giochi antichi e di osservare l’arte dei trampolieri.

Dalle ore 15 i cavalli dell’Agriturismo La Cergallina di Vernasca saranno protagonisti in via Trento presso il parco giochi. In particolare gli addetti porteranno un pony e una cavalla e i bambini potranno fare il classico ed emozionante “battesimo della sella”.

Inoltre Cadeo ha sposato il progetto della Regione “Mettiamo radici per il futuro”. In questa occasione per tutta la giornata saranno distribuite gratuitamente 300 piccole piante, davanti al Municipio.

Spazio anche alle bontà del territorio con gli stand gastronomici e la possibilità di visitare i negozi aperti per l’occasione.

Info: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza