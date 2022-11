A XNL l’arte sperimentale di Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg, nel segno di Sonia Delaunay – AUDIO e VIDEO

Inaugura oggi allo spazio XNL la rassegna dedicata alla figura dell’artista di origine ucraina Sonia Delaunay (1885-1979), il nuovo progetto espositivo di XNL Piacenza, il Centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della Fondazione di Piacenza e Vigevano. La mostra Sul vestito lei ha un corpo, è a cura della direttrice del Programma Arte di XNL Paola Nicolin e propone le opere-installazioni delle artiste internazionali Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg introdotte da una selezione di disegnie video di Sonia e Robert Delaunay.

La Delaunay fu artista poliedrica capace di sviluppare un idioma estremamente personale e quanto mai attuale poiché caratterizzato da una poetica segnata da una multimedialità fluida – dal cinema alla pittura, dall’editoria alla ceramica, dall’interior design alla moda e il tessuto –, vissuta come laboratorio di ricerca estetica e sociale. Entro una cornice espressiva di arte e vita, l’opera di Delaunay è caratterizzata dal coinvolgimento di diverse aree del sapere in un’ottica di riforma della società, peculiarità che ritroviamo oggi nel design della moda, strumento di costruzione identitaria, di emancipazione, di nuovi comportamenti sociali.

L’intervista a Paola Nicolin, Meris Angioletti e Ulla von Brandenburg

Per il progetto Sul vestito lei ha un corpo. Note su Sonia Delaunay, realizzato appositamente per la galleria centrale di XNL, sono state invitate due artiste contemporanee che vivono e lavorano a Parigi, Meris Angioletti (Bergamo, 1976) e Ulla von Brandenburg (Karlsruhe 1974) e che operano da anni al confine tra le discipline. A Piacenza le artiste costruiscono insieme un’opera-mostra composta da una installazione in tessuto, da una serie di nuovi film (von Brandenburg) e da un ampio progetto sonoro (Angioletti).

La galleria è preceduta da uno spazio allestito come una camera del tempo dove è presentata una selezione di gouache di Sonia Delaunay provenienti dalla Galleria Gió Marconi di Milano e video originali di Sonia e Robert Delaunay.

Sul vestito lei ha un corpo è una riflessione sulla figura di Sonia Delaunay e in modo particolare sull’avventura dell’Atelier Simultané, dal 1923 al 1934 estensione della casa-studio parigina in Boulevard Malesherbes dove l’artista viveva col marito Robert e luogo di attrazione dell’ampia rete di relazioni intessute dalla coppia con poeti, musicisti e artisti tra i più significativi.

Artista e ricercatrice, Meris Angioletti concentra la sua pratica sulla relazione tra linguaggio e corpo. Poesia, letteratura, psicologia, trattati di fisica e matematica così come tarocchi e rituali sono alla base di una ricerca sul visibile e invisibile, sul frammento e l’intero, tra consapevolezza e inconsapevolezza delle cose. Ne scaturisce una produzione artistica che prende la forma di installazioni e tracce sonore, performance, reading notturni, coreografie, proiezioni di luce, colore e immagini. Il lavoro di Ulla von Brandenburg è invece un esempio peculiare di ricerca sulle relazioni tra il tessuto e il corpo. Quest’ultimo è vissuto come un materiale che crea e trasforma lo spazio e che induce a comportamenti “altri”. Nelle opere dell’artista tedesca film, teatro, letteratura, performance e messe in scena danno vita a scenari tridimensionali di colore e forme.

A questo progetto ha voluto fortemente collaborare anche la Camera di Commercio, come conferma il commissario Filippo Cella.

La nuova mostra al piano terra di XNL Piacenza, si affianca alla personale di Francesco Simeti Come un limone lunare, una riflessione sulla natura e le sue rappresentazioni che rimarrà allestita al primo piano fino al 29 gennaio, e a un fitto programma di atelier per le scuole e incontri per il pubblico, a cominciare dal ciclo di lezioni Le (mie) storie dell’arte che vede protagonista l’artista internazionale Adrian Paci.