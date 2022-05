Festival del Soccorso a San Giorgio Piacentino il 21 e 22 maggio

Sabato 21 e domenica 22 maggio la Pubblica Assistenza San Giorgio Piacentino organizza “soccorriamo San Giorgio – Festival del Soccorso”, una manifestazione unica sul territorio che si svolgerà all’aperto lungo le vie dell’abitato di San Giorgio Piacentino rigorosamente chiuse al traffico ed accessibili solamente ai visitatori.

“SoccorriAMO San Giorgio” è l’occasione per celebrare i il 35° Anniversario dalla fondazione (1987-2022) della Pubblica Assistenza di San Giorgio. Verrà coinvolta tutta la cittadinanza, reduce da un periodo di restrizioni e divieti che ha pesantemente provato il morale di tutti. In particolare, visto il grande supporto ricevuto dai cittadini in questi ultimi 24 mesi, l’associazione intende restituire alla comunità la volontà e la gioia di ricominciare nuovamente ritornando gradualmente alla normalità.

Durante l’evento saranno organizzati

· 1 corso GRATUITO sulla DISOSTRUZIONE PEDIATRICA, rivolto a tutta la cittadinanza e tenuto dai formatori ANPAS EMILIA ROMAGNA.

· 1 corso GRATUITO sull’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) rivolto a tutta la cittadinanza e tenuto dai formatori di PROGETTO VITA.

· 1 simulazione di soccorso stradale con vari mezzi coinvolti, a cura del centro di formazione ANPAS EMILIA ROMAGNA.

· 1 Torneo di Guida Sicura a punteggio, effettuato con ambulanze di soccorso a cura del centro di formazione ANPAS EMILIA ROMAGNA ed in collaborazione con ACI – Automobile Club Italiano di Piacenza.

· Screening cardiologo gratuito nella giornata di Domenica 22 Maggio dalle ore 9 alle 18.

Programma