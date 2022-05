Judo – Asia Sassi vice campionessa d’Italia Juniores 2022

Asia Sassi è la nuova vice-campionessa d’Italia di Judo Juniores 2022. Domenica 15 maggio, presso il Palafijlkam di Roma, si è tenuta la Finale del Campionato Italiano Juniores di Judo della Federazione Fijlkam.

In questo ambito la nostra Campionessa Piacentina Asia Sassi, che si è qualificata di diritto per i risultati ottenuti sinora, ha effettuato una brillantissima gara vincendo i primi tre incontri. Cedeva il passo in finale contro la finalista Michela Terranova, dopo il tempo regolamentare al Golden Score.

Un grosso plauso da tutti per la formidabile gara, tenuto conto che la nostra atleta oltre alla nuova classe (quest’anno è infatti transitata dai cadetti ai Juniores) ha cambiato anche categoria di peso gareggiando nei 52kg. Magnifico risultato per la società Judo Shiai. L’atleta di punta è diventata ha conquistato il 2°Dan di cintura nera e il bronzo alla Coppa Italia di Judo.

Altre medaglie

Domenica 15 maggio al Trofeo Novi Ligure 3 atleti della società Judo Shiai di Piacenza hanno conquistato 3 importanti podi. Thomas Sassi medaglia d’oro, Francesca Trongone e Mia Mandas medaglie d’Argento. Una gara che ha visto atleti di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna confrontarsi senza risparmiarsi. Bravissimi tutti e tre gli Agonisti Piacentini.