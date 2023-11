Festival della Cultura tecnica 2023, la Provincia di Piacenza aderisce per il sesto anno consecutivo dal 7 al 14 novembre

Festiva della Cultura tecnica 2023, la Provincia di Piacenza aderisce per il sesto anno consecutivo alla rassegna dedicata alla valorizzazione della cultura tecnica e scientifica in ambito scolastico, formativo e professionale. Fino al 14 dicembre 2023 il programma del Festival, ricordiamo nato a Bologna nel 2014, torna ad appassionare studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con una ricca proposta di iniziative al fine dedicate al tema :Quali saperi per ridurre le disuguaglianze, nel solco dell’obiettivo 10 dell’Agenda ONU, Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni.

Festival della Cultura tecnica 2023 calendario piacentino e ruolo della Provincia

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico ed il Comune di Piacenza, ha coinvolto e coordinato una rete di soggetti pubblici e privati per realizzare gli eventi del ricco calendario piacentino. Valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e generare riflessioni, esperienze e confronti per immaginare nuove connessioni tra il fare e il pensare sono gli obiettivi delle iniziative previste.

Festival della Cultura tecnica 2023 due novitàFestival dell’orientamento formativo

La Provincia di Piacenza, in collaborazione con Città Metropolitana di Bologna, Comune di Piacenza, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna-Piacenza, Piacenza Orienta e Laboratori Aperti, organizzano Due festival dell’orientamento formativo.

Festival della Cultura tecnica 2023 7 e 8 novembre

Festival dell’orientamento in ingresso, rivolto a studenti e studentesse delle terze medie piacentine. Il 7 e l’8 novembre 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, gli studenti di terza media delle scuole piacentine che hanno aderito all’iniziativa potranno accedere ai desk di orientamento organizzati dalle scuole superiori, da centri di formazione professionali di Piacenza e provincia e da istituti linguistici, presso l’ex Chiesa del Carmine a Piacenza in Piazza Casali n. 10. Gli studenti potranno anche partecipare a corner orientativi organizzati l’8 novembre.

Accesso libero a famiglie e studenti: dalle ore 13.30 alle ore 16.00 dell’8 novembre.

Festival della Cultura tecnica 2023 9 novembre

Festival dell’orientamento in uscita” rivolto a studenti e studentesse delle scuole superiori piacentine. Il 9 novembre 2023, dalle ore 9.45 alle ore 17.00, gli studenti in uscita delle scuole superiori piacentine che hanno aderito all’iniziativa potranno accedere ai desk di orientamento organizzati da università, istituti linguistici, istituti di formazione post-diploma e centri di formazione professionali presso l’ex chiesa del Carmine a Piacenza in Piazza Casali n. 10 e l’auditorium Sant’Ilario a Piacenza in Corso Garibaldi n. 17). Gli studenti potranno difatti partecipare a corner orientativi.

Accesso libero a famiglie e studenti: dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Due incontri con i media

Il primo appuntamento con i media, per l’inaugurazione piacentina del Festival della Cultura Tecnica, è in programma martedì 7 novembre alle ore 10.30 al Laboratorio Aperto di Piacenza nell’ex Chiesa del Carmine di Piazza Casali: saranno presenti la vicepresidente della Provincia di Piacenza Patrizia Calza, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Piacenza Francesco Brianzi, il direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza Maurizio Bocedi, e la dirigente scolastica del Liceo Respighi Elisabetta Ghiretti per Piacenza Orienta.

Il secondo appuntamento con i media

Il secondo appuntamento con i media sarà invece giovedì 9 novembre: dalle ore 10.30 faranno visita alle due location del Festival dell’orientamento in uscita, prima all’ex Chiesa del Carmine e poi all’Auditorium Sant’Ilario, la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli, l’assessore alle politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati, Giorgia Babini per l’Ufficio Scolastico Provinciale di Parma e Piacenza e la dirigente scolastica del Liceo Respighi Elisabetta Ghiretti per Piacenza Orienta.