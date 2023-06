Festival di Teatro Antico di Veleia al via, dal 23 al 25 giugno in scena la prima nazionale di Edipo – AUDIO

Festival di Teatro Antico di Veleia al via, dal 23 al 25 giugno in scena la prima nazionale di Edipo. Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 giugno appuntamento d’eccezione con la prima nazionale di Edipo, potente, attuale e inedita versione del testo di Sofocle costruita da Marco Baliani insieme ai venti giovani talenti di “Bottega XNL – Fare Teatro”, attraverso un intenso processo di lavoro, ricerca, ascolto reciproco.

Il programma del Festival.

Bottega XNL

E’ l’innovativo progetto di Fondazione di Piacenza e Vigevano, con la direzione artistica di Paola Pedrazzini, che ne è anche l’ideatrice e che lo ha pensato come un luogo in cui i grandi Maestri di Cinema e Teatro tramandano i propri saperi a giovani allievi che desiderano fare di queste arti il proprio ‘mestiere’.

Ispirato alle antiche botteghe rinascimentali, l’incontro fra maestri e allievi e l’apprendimento si realizzano attraverso progetti di alta formazione Fare Cinema e Fare Teatro che consistono nella produzione di opere (teatrale e cinematografica) originali, attivando un virtuoso circuito formazione-produzione-fruizione artistica.

Marco Baliani

E’ Maestro di Bottega per il secondo anno consecutivo (nel 2022 aveva portato in scena a Veleia l’Antigone per la prima edizione di Fare Teatro) del percorso di alta formazione “Fare Teatro”, finalizzato alla messa in scena di Edipo proprio al Festival di Veleia, a cui hanno preso venti attori e attrici, selezionati dallo stesso Baliani sulla base delle risposte al bando lanciato nel marzo scorso, al quale sono arrivate centinaia di candidature.

Festival di Teatro Antico di Veleia al via, il commento della Direttrice Artistica Paola Pedrazzini

“Sono felicissima della rinnovata collaborazione con Marco Baliani che stimo profondamente come artista e come pedagogo – commenta Paola Pedrazzini direttrice artistica del Festival di Teatro Antico di Veleia e di Bottega XNL – Per proseguire il percorso artistico iniziato nel 2022 con Antigone, quest’anno gli ho proposto di cimentarsi con Edipo, una sfida che Baliani ha affrontato con uno straordinario corpo a corpo prima con il testo, di cui ha raccolto senza ombra di retorica la straordinaria contemporaneità, poi con gli attori, che ha guidato in un percorso “maieutico”, di personale ricerca creativa”.

Il Festival è nel cuore dei piacentini

“I luoghi in qualche modo parlano. Si è creata una comunità attorno al Festival di Veleia. Quando qualcosa diventa una tradizione credo sia qualcosa di molto bello e che fa la differenza tra l’evento generico e una manifestazione che ha una sua identità”.

Marco Baliani

In questo Edipo – ha spiegato il maestro regista Marco Baliani – “un Re è stato ucciso con tutta la sua scorta. Questa strage è rimasta impunita per troppo tempo. Nessuno ha cercato o voluto scoprire chi sono gli assassini o i mandanti. I corpi di quei morti non hanno trovato pace, è come se fossero rimasti insepolti, sono rimasti a vagare come fantasmi perché nessuno ha potuto narrare la loro morte, dandole così un senso, anche se terribile. Da allora il paese, la città, è malata di un male che è peggio di una pestilenza perché corrode gli animi e altera la convivenza civile. Prima ancora che compaia in scena Edipo, che gli venga chiesto di portare soccorso alla malattia della città di Tebe, è questo scenario che mi affascina. Per me la tragedia è prima di tutto tragedia di un popolo, sono i cittadini della polis, quelli che la fanno vivere quotidianamente, sono loro, i loro corpi, ad agire le forme del tragico che incombe su di loro. Per aspettare Edipo, occorre prima sapere chi sono coloro che lo attendono alla prova.”.

Roberto Reggi

“Questa che ha portato alla realizzazione dell’Edipo è la seconda Bottega di Teatro che si realizza a XNL Piacenza, il centro d’arte contemporanea, cinema, teatro e musica della nostra Fondazione – è il commento del presidente di Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi -, e dopo la magnifica Antigone andata in scena lo scorso anno, non vediamo l’ora di assistere a questo nuovo Edipo. Un’opera che è patrimonio di tutto il territorio piacentino: nasce nel comune capoluogo e poi esordisce al Festival di Teatro Antico di Veleia, in provincia, alimentando l’attrattività di luoghi differenti attraverso un circuito virtuoso che lega e promuove il territorio nel segno della cultura».

Il progetto artistico è impreziosito dal lavoro della costumista premio Ubu Emanuela Dall’Aglio e del compositore e musicista Mirto Baliani.

Al termine di ogni spettacolo, il Consorzio dei Salumi dop, l’Azienda agricola Fabrizio Camorali e Tollara Vini offriranno al pubblico e agli artisti una degustazione di vini e salumi piacentini.

