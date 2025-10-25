Il “modello Piacenza” al centro del dibattito sulle città medie al Festival Utopian Hours di Torino

“Small Scale, Big Vision”, ovvero “piccole dimensioni, grande visione”: questo il titolo del Tavolo che nei giorni scorsi ha visto protagonista Piacenza al Festival “Utopian Hours” di Torino, come modello per la sessione di lavoro dedicata al futuro delle città medie. A portare l’esperienza del nostro territorio, la sindaca Katia Tarasconi e l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini, affiancate dalla vice presidente di Ance Piacenza Carla Cogni e, per l’Agenzia del Demanio, dal responsabile della Pianificazione Strategica Fabio Pisa e da Stefania Torelli, vice direttrice della sede di Bologna.

Giunto alla nona edizione, il Festival organizzato da Stratosferica è tra i più importanti in ambito europeo sui temi che riguardano i contesti urbani, raccontando idee e progetti che sono espressione di creatività e innovazione territoriale in tutto il mondo”.

“Filo conduttore per il 2025, “United Cities”: al centro il ruolo delle città come luoghi di collaborazione, cambiamento e visione condivisa. “In questo contesto – chiosa l’assessora Fantini – Piacenza ha portato, grazie alla collaborazione con Ance e Agenzia del Demanio, il proprio contributo nel dibattito dedicato alle sfide di rigenerazione urbana e housing accessibile che le città di medie dimensioni sono chiamate ad affrontare con un approccio integrato, costruendo modelli di sviluppo sostenibile, inclusivo e competitivo”.

“A partire dalla nostra presentazione, esperti, amministratori locali e professionisti provenienti da tutta Italia si sono confrontati sul potenziale e sulle opportunità di crescita di una realtà, quella delle città medie, che nel nostro Paese conta quasi 30 milioni di abitanti, con opportunità uniche di equilibrio tra qualità della vita, accessibilità dei servizi e sostenibilità”.

Emerge, infatti, che nei contesti urbani comparabili al nostro gli indicatori di benessere – ambiente, sicurezza, costo della vita e infrastrutture – osservano un trend positivo, le politiche per le attività produttive sono mirate e lo sviluppo ha un andamento ordinato.

“Le sfide che Piacenza deve affrontare per costruire il proprio futuro sono la rigenerazione urbana e l’housing sociale. Per affrontarle al meglio – commenta la vicepresidente di Ance Piacenza Carla Cogni – dobbiamo fare squadra tra imprese e istituzioni, poiché questo approccio integrato permette di combinare risorse, competenze e prospettive diverse, al fine di raggiungere risultati più efficaci e completi. È necessario prendere spunto dagli esempi più virtuosi delle città europee, comprendere a che punto siamo e valutare quanto si possa fare in un’ottica di lungo periodo, dove la sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica è indispensabile. Le opere non devono solo partire, ma anche giungere a compimento entro le scadenze stabilite. È quindi necessaria una prima fase di valutazione della sostenibilità, con una cabina di regia tra imprese e Pubblica Amministrazione che funga da pivot e crei sinergie.”

“Abbiamo focalizzato l’attenzione – rimarca la sindaca Tarasconi – sulla capacità di fare squadra e sull’impegno condiviso per far crescere la reputazione del territorio all’esterno, spiegando che Piacenza ha compreso come i temi della rigenerazione urbana e della necessità di risposte efficaci, accessibili e inclusive alla questione abitativa debbano essere affrontati in modo sinergico, mettendo in rete le competenze, promuovendo e valorizzando la collaborazione tra istituzioni e operatori privati. Incontri come questo sono occasioni preziose di dialogo, crescita e networking, da cui possono derivare ulteriori prospettive per Piacenza anche nel quadro del sistema urbano nazionale”.

