Atletica – Andrea Dallavalle orgoglio di Piacenza! Il triplista verrà premiato lunedì mattina

CONI Provinciale di Piacenza, Guardia di Finanza di Piacenza e Banca di Piacenza rendono onore ad Andrea Dallavalle, l’atleta piacentino che il mese scorso ha aggiunto l’ennesimo risultato di prestigio al suo palmares personale, vincendo la medaglia d’argento, nel salto triplo, ai Campionati Mondiali di atletica leggera di Tokyo.

Per lunedì 27 ottobre è stato infatti organizzato un incontro celebrativo che, a partire dalle 10.30, prenderà vita al PalabancaEventi di Via Mazzini 14, dove Dallavalle verrà premiato dagli organizzatori e intervistato dal giornalista sportivo piacentino, Matteo Marchetti. Con il grande campione piacentino interagiranno anche agli studenti dei Licei sportivi piacentini, “Lorenzo Respighi” e “San Benedetto”, e del Liceo “Guglielmo Marconi”.

