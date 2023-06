In fiamme un’abitazione a Caorso, danni ingenti

Incendio in un’abitazione di Caorso. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzogiorno. La padrona di casa era uscita per una commissione e al suo ritorno ha trovato la sua casa in fiamme coi pompieri già al lavoro per estinguere il rogo. Sul luogo dell’incendio è intervenuta anche un’ambulanza della Pubblica Assistenza ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ancora da chiarire le cause, non è da escludere che le fiamme siano scaturite da qualche elettrodomestico guasto. I danni sono ingenti.