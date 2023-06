Motori – Una corona per due alla Vernasca Silver Flag 2023

Le regine della Vernasca Silver Flag 2023 sono le due auto incoronate “Best of Show” al termine della 27^ edizione organizzata il 10 e 11 giugno dal Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca come settimo appuntamento di ASI Circuito Tricolore. Tra le vetture anteguerra si è imposta la Fiat 508 S del 1935 di Claudio Montagni e tra quelle del dopoguerra ha vinto la Porsche 904 Carrera GTS del 1964 portata da Romeo Balli: due esemplari che riflettono alla perfezione lo spirito di questa manifestazione dall’eco internazionale, un concorso dinamico per auto storiche sportive e da competizione costruite fino al 1972 che rievoca la corsa in salita Castell’Arquato-Vernasca disputata dal 1953 al 1972 sui dieci chilometri di asfalto che uniscono le due località incastonate tra i colli piacentini.

Alla “Vernasca” si racconta la storia delle competizioni automobilistiche in un contesto unico, in un territorio che ama i motori e che offre scorci paesaggistici e architettonici di grande fascino.

Oltre 200 auto spettacolari

Il pubblico ha potuto ammirare oltre 200 auto, che hanno sfilato nelle tre parate previste e nel grande paddock diffuso in tutto il centro di Castell’Arquato. Ha potuto incontrare personaggi e personalità del motorismo come il due volte campione del mondo rally Miki Biasion, al quale l’Automotoclub Storico Italiano ha affidato per l’occasione la Ferrari Rainbow della Collezione ASI Bertone. Una “one off” unica al mondo realizzata nel 1976 sulla base della Ferrari 308 GT4, spinta dal motore 8 cilindri a V di tre litri per 255 CV, con lo stile del visionario designer Marcello Gandini. Inoltre, il presidente ASI Alberto Scuro ha accolto il presidente della Federation of Classic Car China, Wu Zheng, ospitandolo sulla Rainbow per la prima sfilata dell’evento.

Tributo ai fratelli Maserati

Come da tradizione, ogni edizione della Vernasca Silver Flag propone una tematica speciale e quest’anno è stato dedicato un tributo ai fratelli Maserati e alle loro poco note radici piacentine. Il marchio del Tridente è stato ben rappresentato da trenta sportive provenienti da tutto il mondo e dalla presenza ufficiale di Maserati Classiche, che ha esposto quattro incredibili esemplari.

L’elegante A6 1500, la meravigliosa A6GCS berlinetta (una delle più belle auto della storia), l’iconica Birdcage carrozzata Drogo e la cattivissima 320S. Lo speciale Trofeo F.lli Maserati è stato consegnato alla Maserati 200 SI del 1957 condotta da Gigi Baulino. Altre tre Maserati si sono aggiudicate il Premio FIVA, la A6GCS del 1953 di Igor Zanisi, il Trofeo Giuseppe Figoni, la 3500 Vignale Spyder del 1962 di Giuseppe Candini e il Trofeo ASI per il miglior restauro, la A6 1500 del 1949 di Luca Bortolotti; il Trofeo ASI all’esemplare meglio conservato è andato invece alla Alpine Renault A110 1600S Gruppo 4 del 1972 di Giovanni Bertoni.

Tutti gli altri premi

Tra gli altri premi assegnati al termine della manifestazione si segnalano il Trofeo FIVA il Trofeo Silvano Maggi alla Ferrari più rappresentativa. La 857 S del 1957 portata da Emilio Comelli. Il Trofeo Paolo Lanati per le soluzioni tecniche alla Ford RS 200 del 1986 di Giuseppe Bodega. Il Trofeo Giuseppe Merosi all’Alfa Romeo 1900 Sprint del 1953 di Guido Delli Ponti. Il Trofeo Circuito di Piacenza alla Ferrari 166 MM del 1950 di Paolo Casella, il Trofeo Paolo Silva alla Abarth Simca 2000 del 1965 di Giancarlo Ferri, i Trofei Abarth e Porsche rispettivamente alla 2000 Sport Prototipo del 1967 di Manfred Schpbach e alla 356 Carrera GS/GT del 1961 di Alberto Gatto.

La Vernasca Silver Flag ha unito la passione per i motori a quella per la solidarietà. I 7.100 € ricavati dall’asta benefica svoltasi nel corso della cena di gala sono devoluti alla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare l’emergenza che ne ha sconvolto il territorio.

Dopo il giro di boa alla Vernasca Silver Flag, il calendario di ASI Circuito Tricolore prosegue con “La leggenda di Bassano” in programma dal 22 al 25 giugno sulle strade di Veneto, Trentino-Alto Adige e Austria.

Premi di categoria alla Silver Flag

Trofeo Vetture Anteguerra

MG Montlhery 1931 (Barry Foster)

Trofeo Vetture Monoposto con motore posteriore

Lola T142/20 F5000 1968 (Roger Ehrbar)

Trofeo Vetture Monoposto con motore anteriore

Cisitalia D46 1947 (Federico Buratti)

Trofeo Vetture Sport Prototipo

Chevron B19 1971 (Eris Tondelli)

Trofeo Vetture Sport

Abarth OT 1300 Periscopio 1966 (Roberta Miniggio)

Trofeo Rallissima

MG Metro Gruppo B 1986 (Christopher Rowe)

Trofeo Gran Turismo

De Tomaso Pantera Gruppo 4 1973 (Mario Casoni)

Trofeo Turismo

Alfa Romeo Giulia TI Super 1964 (Daniel Brosch)