Vigili del fuoco in azione in via Castagna, a Piacenza. Passanti e residenti hanno notato fumo e lingue di fuoco provenire dal tetto di un condominio e hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno raggiunto il rogo con l’autoscala e spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito, la strada è rimasta chiusa al traffico per permettere le operazioni.