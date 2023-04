Piano sul verde pubblico di Piacenza: “Manutenzione, accessibilità alle aree e attenzione alle problematiche dei marciapiedi” – AUDIO

Serve un’analisi sulla manutenzione, ci sono delle cose da correggere ad esempio sull’allineamento delle tempistiche ad esempio delle potature dove abbiamo qualche ritardo. Poi va fatta una riflessione sull’accessibilità delle aree verdi e sull’abbattimento delle barriere architettoniche. C’è anche il discorso degli alberi che insistono sui nostri marciapiedi. Il tema non è abbattere tutte le piante ma trovare soluzione che possano rendere più percorribili i nostri marciapiedi. Sono alcuni aspetti del piano sul verde pubblico del Comune presentato alla Commissione Consiliare dall’Assessore alle manutenzioni Matteo Bongiorni.

Il nostro patrimonio verde è un tema molto sensibile sia dal punto di vista amministrativo e per le comunità, quindi cerchiamo di affrontarlo nel modo più organico e complessivo possibile.

Piano sul verde pubblico di Piacenza, dove si parte?

C’è un tema di analisi approfondita per conoscere meglio il nostro patrimonio. Quindi il piano dei censimenti sarà attenzionato in modo particolare. Soprattutto studiando quelle che sono delle soluzioni che altre città hanno già adottato per risolvere alcuni problemi di rigenerazione urbana.

Obiettivi importanti sul verde pubblico, ci sono abbastanza risorse?

Noi oggi spendiamo in termini di lavoro, oltre 2 milioni di mezzo e non sono sufficienti. Avere tutti i dati significa poter intervenire meglio e magari poter ottimizzare quella che è la spesa. Poi dobbiamo capire che il verde di oggi andrà mantenuto anche domani, quindi una buona programmazione ci aiuterà a riuscire a sostenere realmente il piano.

Piano sul verde pubblico di Piacenza: AUDIO intervista