Fiamme in un garage a Castel San Giovanni. I fatti sono accaduti ieri sera. Alcuni residenti hanno chiamato il 115 notando fumo e fuoco provenire dal box auto di un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che in poco tempo hanno estinto l’incendio. Ancora da chiarire le cause del rogo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. Ancora da quantificare i danni alla struttura.