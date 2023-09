Perde il controllo dell’auto e si ribalta alle porte di Castel San Giovanni, donna ferita

Perde il controllo dell’auto e si ribalta. I fatti sono accaduti ieri pomeriggio lungo la via Emilia Pavese alle porte di Castel San Giovanni. Una donna stava viaggiando al volante di una utilitaria proveniente da Stradella.

Improvvisamente, per motivi da chiarire, la donna ha perso il controllo della vettura e si è ribaltata, terminando la corsa in un campo adiacente alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto la conducente all’ospedale di Piacenza. Non si trova in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi.