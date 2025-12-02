Fiamme in uno scantinato a Sant’Antonio, intervento dei vigili del fuoco

Questa mattina, 2 dicembre, si è verificato un incendio all’interno di una cantina nella zona di Sant’Antonio, alle porte di Piacenza. Le fiamme, sviluppatesi in pochi minuti, hanno richiesto l’immediato intervento dei vigili del fuoco, accorsi con diverse squadre per mettere in sicurezza l’area e impedire che il rogo potesse estendersi ad altri locali o abitazioni limitrofe.

Per consentire le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza degli operatori, è stato necessario procedere alla chiusura temporanea della via Emilia, causando la deviazione del traffico per circa mezz’ora e generando alcuni rallentamenti nella zona. Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del 118, i carabinieri e la polizia locale, che hanno collaborato nella gestione dell’emergenza e nel coordinamento della viabilità.

Fortunatamente non si sono registrati feriti né persone intossicate dal fumo. Solo un uomo è stato accompagnato al pronto soccorso per accertamenti.

Sono ora in corso gli accertamenti da parte delle autorità per chiarire le cause dell’incendio e valutare l’eventuale presenza di danni strutturali agli edifici vicini.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy