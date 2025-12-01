“Consorzio Agrario di Piacenza, un bene per il futuro”, incontro al PalabancaEventi il 4 dicembre

Giovedì 4 dicembre alle 17,30 nella Sala Panini del PalabancaEventi in via Mazzini 14, si terrà il convegno “Consorzio Agrario di Piacenza. Un bene per il futuro”, con interventi di Claudia Molinari, Francesca Santarella, Massimo Bottini e Domenico Ferrari Cesena. Coordinerà Patrizia Soffientini.

