Fiera d’Autunno a Vigolzone l’8 ottobre con i Mercanti di Qualità, la castagnata e giochi per bimbi

Con l’arrivo dell’autunno, anche nel piacentino l’aria ha iniziato a riempirsi di una magica atmosfera: il clima più fresco, i colori caldi e i profumi deliziosi degli alberi carichi di frutta e castagne mature. È un momento dell’anno che invita a uscire e godersi la natura, le prelibatezze che essa offre e tutto ciò che le nostre valli possono proporre. E cosa c’è di meglio di un festival dedicato a celebrare tutto ciò? La Fiera d’Autunno a Vigolzone, in programma domenica 8 ottobre è un evento imperdibile per chi ama immergersi nell’atmosfera incantata di questa stagione.

Vigolzone

E’ un incantevole borgo situato tra le colline dell’Emilia-Romagna, famoso per la sua bellezza paesaggistica e per le sue tradizioni radicate. Questo pittoresco comune si trasforma ogni anno in un palcoscenico di festa per accogliere l’arrivo dell’autunno. La sua Fiera d’Autunno è un evento atteso da tutti, locali e visitatori.

Il Sindaco Argellati

“Oltre ai mercati di qualità, alle bancarelle e ai negozi aperti e alla tradizionale castagnata”, ha ricordato il sindaco Gianluca Argellati, “quest’anno ci sarà anche l’antico gioco dell’Albero della Cuccagna”.

L’albero della cuccagna è un gioco della tradizione popolare diffuso in tutta Europa i cui partecipanti devono cercare di prendere dei premi, posti in cima ad un palo che viene ricoperto di grasso per rendere più difficile l’arrampicata da parte dei concorrenti.

“Questa festa è possibile grazie all’aiuto di tanti volontari, grazie agli Alpini, Avis, Motoclub Vigolzone, tutti i commercianti e alle tante persone che in una comunità piccola ma molto unita come la nostra si danno da fare”. Il sindaco Argellati ha ricordato che i fondi raccolti con la castagnata dell’Avis saranno devoluti alle scuole.

La Fiera d’Autunno di Vigolzone ospiterà giochi e spettacoli per bambini che si terranno nella piazza del castello. “Ci sarà come ogni anno anche una mostra dedicata alla storia e alle tradizioni di Vigolzone,” ha sottolineato l’assessore Giulio Borlenghi. “L’associazione Cultura per lo Sviluppo locale ha allestito una mostra per il centenario della scuola materna, con fotografie e curiosità, ma soprattutto realizzando un libro che sarà distribuito sulla fiera e il cui ricavato sarà destinato proprio all’istituto che ha formato i bambini dal 1923 ad oggi”.