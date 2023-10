Desenzano – Piacenza, biancorossi pronti allo scontro diretto

Il Piacenza si è risollevato con due successi consecutivi con Caravaggio e Tritium ed ora può mettere nel mirino la vetta della classifica che dista solo due lunghezze. Sul cammino dei ragazzi di Maccarone c’è però l’ostacolo Desenzano che, alla luce delle ultime operazioni di mercato, si pone di diritto tra le big del campionato.

Il Piace sorride, ma deve ancora crescere

Gli ultimi risultati hanno certamente ridato ottimismo alla piazza, dopo la contestazione del post gara con la Casatese. Tutto risolto quindi? No, anche se chiaramente le vittorie aiutano a ritrovare l’autostima e anche certi meccanismi. Nonostante la presenza di un giocatore esperto come Silva la difesa biancorossa ancora non dà particolari certezze, tanto che il radiocronista Andrea Amorini auspica nei suoi “Punti di vista” una virata verso il 3-5-2, rispetto al 4-3-3 attorno a cui questa squadra è stata costruita (Leggi qui).

Al di là del modulo, è chiaro che rispetto alle ultime due uscite domenica l’asticella si alzerà e di parecchio. Adesso il Piacenza avrà due scontri diretti di fila (la domenica successiva sarà impegnato al “Garilli” contro l’attuale capolista Arconatese) da cui si potrà iniziare a capire che tipo di campionato può fare questa squadra. Sicuramente non basterà una gara come quella con la Tritium, dove pur senza brillare, la truppa biancorossa ha portato a casa il risultato, sfruttando due regali della retroguardia avversaria (leggi qui).

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) Moro, Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Gerbaudo, Bachini e Corradi, Kernezo, Recino, D’Agostino. All Maccarone

Piacenza, attenti a Paloschi e Brighenti!

Indubbiamente è il giocatore più pregiato dell’intera categoria, acquistato a sorpresa dai lacustri. Non ha bisogno di presentazioni per il passato sui grandi palcoscenici in serie A. Dopo l’esperienza con la maglia del Milan nel 2007-2008 ha vestito le maglie di Parma, Genoa, Chievo, Atalanta e Cagliari. A 33 anni, dopo aver militato per 2 anni nel Siena ha scelto di ripartire dalla serie D. Ha segnato la sua prima rete nel pareggio per 1-1 con il Club Milano ed è chiaramente se scendesse in campo potrebbe essere il nemico pubblico numero uno della difesa biancorossa. Il condizionale è d’obbligo perché il fuoriclasse ha subito un infortunio mercoledì scorso e potrebbe non essere della gara.

Ci sarà invece sicuramente l’ex attaccante della Cremonese Brighenti, protagonista di diversi derby proprio contro il Piacenza.

Un avversario agguerrito

La squadra di Mario Tacchinardi ad oggi ha 2 punti in meno del Piacenza e non è ancora riuscita a trovare continuità: è tornata a vincere nel turno infrasettimanale, battendo di misura il Legnano, ma nelle precedenti 3 gare aveva raccolto un solo punto. Vincere le consentirebbe di rientrare in zona playoff, superando proprio i piacentini in classifica.

Serie D, girone B – 7a giornata

Domenica 8 ottobre, ore 15:00

Desenzano – Piacenza DIRETTA SU RADIO SOUND

Arconatese – Brusaporto

Caravaggio – Castellanzese

Ciserano – Clivense

Club Milano – Caldiero Terme

Crema – Legnano

Folgore Caratese – Real Calepina

Pro Palazzolo – Ponte San Pietro

Tritium – Varesina

Casatese – Villa Valle

La classifica

Arconatese 14; Varesina e Caldiero Terme 13; Piacenza e Brusaporto 12; Desenzano e Pro Palazzolo 10; Folgore Caratese 9; Caravaggio, Real Calepina e Legnano 8; Casatese e Crema 7; Ponte San Pietro e Clivense 6; Villa Valle 5 ; Club Milano e Ciserano 4; Castellanzese e Tritium 3