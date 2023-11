Biglietti omaggio per Fiera dei Vini. A Piacenza Expo dal 18 al 20 novembre

BIGLIETTI OMAGGIO – Siamo lieti di invitarvi all’evento fieristico “Fiera dei Vini” in programma dal 18 al 20 novembre 2023 a Piacenza Expo.

Piacenza Expo si raggiunge facilmente in 1 minuto dal casello autostradale di Piacenza Sud.

Fiera dei Vini

PIACENZA EXPO

dal 18 al 20 novembre 2023

A PIACENZA LA FIERA DEI VINI

Dal 18 al 20 novembre 2023, Piacenza Expo sarà il palcoscenico della prima edizione della Fiera dei Vini, un’avventura enologica pensata per catturare l’attenzione degli appassionati di vino. Questo eccezionale evento mette al centro l’esperienza del visitatore, offrendo un percorso di visita comodo e funzionale.

Preiscrizioni per i produttori dal 15 marzo 2023

L’opportunità di partecipare come produttore è aperta a tutti coloro che condividono la passione per il vino. Le preiscrizioni sono già in corso e possono essere effettuate sul sito www.fieradeivini.it a partire dal 15 marzo 2023. Il processo di selezione sarà guidato da un comitato scientifico impegnato a garantire un elevato standard di partecipazione.

Territorio e Qualità Sostenibile: Il Cuore della Fiera

La Fiera dei Vini abbraccia la diversità delle regioni italiane, accogliendo aziende inedite al pubblico. Non ci sono limiti associativi o giuridici; l’unico criterio è la qualità dell’offerta. La sostenibilità è un valore chiave, riflettendo la crescente importanza della responsabilità ambientale.

Un’Esperienza Unica in Tre Giorni

La manifestazione si sviluppa su tre giorni intensi. Dopo le prime due giornate aperte al pubblico, la terza giornata sarà dedicata agli operatori professionali del settore commerciale e HoReCa, nazionali ed internazionali.

Momenti Speciali e Delizie Gastronomiche

La Fiera dei Vini non si limita alle degustazioni; offre anche momenti di approfondimento con masterclass e un intero padiglione dedicato a produttori gastronomici e agroalimentari. Qui, i visitatori potranno gustare prelibati piatti in loco e portare a casa prodotti di alta qualità, perfetti anche per le festività natalizie.

Informazioni Pratiche

Quando: Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre 2023

Sabato 18, domenica 19 e lunedì 20 novembre 2023 Dove: Piacenza Expo

Piacenza Expo Orario di apertura al pubblico: Sabato e domenica: 11.00 – 19.00 Lunedì: 10.00 – 17.30

Ingresso: € 25,00 (bicchiere per degustazioni incluso), ridotto € 15,00 per convenzioni con associazioni di settore. Ingresso gratuito per i minori.

€ 25,00 (bicchiere per degustazioni incluso), ridotto € 15,00 per convenzioni con associazioni di settore. Ingresso gratuito per i minori. Parcheggio: Gratuito

Gratuito Info utili: 1000 carrelli disponibili per gli acquisti; sconti ai visitatori per l’ingresso ai musei cittadini.

Segreteria Organizzativa: Piacenza Expo – Alessandra Bottani Email: fieradeivini@piacenzaexpo.it Contatto telefonico: +39 0523.602711

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza vinicola indimenticabile. La Fiera dei Vini a Piacenza Expo è l’evento che unisce la passione per il vino all’ospitalità di una delle città più accoglienti d’Italia. Ti aspettiamo!

FIERA DEI VINI 2023: PIACENZA – UN’ESPERIENZA A 360 GRADI TRA VINO, CULTURA, ARTE E PIANTE PERDUTE

La Fiera dei Vini di Piacenza Expo, in programma dal 18 al 20 novembre 2023, si propone come un’immersione completa nel mondo del vino, arricchendo l’esperienza dei visitatori con attività collaterali uniche. I biglietti per l’ingresso e le imperdibili masterclass sono già disponibili online.

Un Programma Coinvolgente: Vino e Oltre

Oltre alla scoperta di nuovi vini e all’acquisto diretto delle etichette degustate, i visitatori potranno godere di un’esperienza a tutto tondo sul vino, spaziando in temi legati all’arte, alla cultura e alle colture.

Nel padiglione principale, “Filari di libri” darà vita a presentazioni di volumi dedicati al vino, permettendo agli editori e agli scrittori di condividere le loro storie in slot di 30 minuti.

Il podcast della Fiera dei Vini condurrà interviste live con i protagonisti dell’innovazione enologica, storie di vendemmie e coraggio che verranno successivamente condivise sul sito ufficiale dell’evento.

L’area “Cantine d’Artista” ospiterà opere d’arte classiche e contemporanee, immergendo i visitatori nella magia del vino attraverso soggetti e visioni uniche.

Emporio “Fuori Vigna”: Alla Scoperta delle Piante Perdute

L’emporio “Fuori Vigna” rappresenterà un’autentica oasi per gli amanti della natura, con la possibilità di scoprire e acquistare piante antiche che raccontano la ricchezza del territorio italiano, frutto di un’agricoltura naturale da riscoprire.

Dediche al Mondo Sommelier e Messaggi in Bottiglia

Spazi personalizzati saranno dedicati alle associazioni di sommellerie, offrendo loro la possibilità di presentare attività formative e le anticipazioni per il 2024.

I visitatori potranno partecipare a “Messaggi in bottiglia”, lasciando un’impronta personale: compilando una scheda con tre aggettivi per descrivere il loro vino preferito, contribuiranno alla creazione del claim per la prossima edizione dell’evento.

Biglietti Online e Offerte Speciali

La biglietteria online è già attiva al link piacenzaexpo.vivaticket.it/it/tour/fiera-dei-vini-2023/3582. Il costo del biglietto giornaliero è di 25 euro, ma sono disponibili soluzioni convenienti, come i biglietti cumulativi a 40 euro per due giorni di evento e 55 euro per l’intera durata della fiera.

Per gli affiliati alle associazioni AIS, ONAV e FISAR, è riservato un biglietto ridotto giornaliero a 15 euro, richiedibile scrivendo a ufficio.commerciale@piacenzaexpo.it.

Non perdere l’opportunità di immergerti in un mondo di sapori, cultura e arte alla Fiera dei Vini 2023 a Piacenza Expo. Acquista i tuoi biglietti ora e preparati a vivere un’esperienza unica!