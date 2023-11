Rugby – Lyons, i risultati del weekend: vittorie pesanti per Cadetti e Under18

Non si ferma la corsa della squadra cadetta di Sitav Rugby Lyons, che con una prova pressoché perfetta sbanca il campo della capolista Imola e la raggiunge in vetta con una partita in meno, avendo già osservato il turno di riposo. Leoni sempre in controllo della contesa, contro una squadra forte e organizzata ma che non ha mai trovato la chiave per colpire i bianconeri, autori di una prova difensiva impeccabile e letali in attacco quando c’è stato da colpire.

Il grande spauracchio è stato superato con una prova di maturità, e ora i Leoni si lanciano alla conquista del Girone. Mettendo in campo altre prestazioni come quella di domenica, i Leoni possono davvero regalarsi una stagione da incorniciare. Fondamentale non abbassare la guardia: domenica 19 novembre ci sarà un altro esame importante contro il CUS Ferrara.

Imola Rugby vs Sitav Rugby Lyons 8-44

Tabellino: pt: 7’ m Oppizzi D tr Groppelli N (0-7), 11’ cp Imola (3-5), 18’ m Efori tr Groppelli N (3-14), 24’ cp Groppelli N (3-17), 27’ m Efori tr Groppelli N (3-24), 40’ cp Groppelli N (3-27). st: 58’ m Perazzoli (3-32), 63’ m Spezia L (3-37), 77’ m Cristian tr Solari (3-44), 80’ mt Imola (8-44)

Sitav Rugby Lyons: Groppelli N (64’ Bart Cobbah); Spezia L (64’ Ugolotti), Oppizzi D, Profiti, Bassi G (cap); Solari, Efori (72’ Repetti); Perazzoli, Bellani, Oppizzi A.; Pozzoli, Bassi L. (69’ Spezia G), Espinoza (48’ Cristian), Borghi (73’ Bosoni), Cantù (61’ Groppelli G). All. Baracchi, Solari

Under 18 – Coppa D’Autunno – IV giornata

Il Derby è ancora bianconero: i Leoni dell’Under 18 domani il Piacenza e portano a casa il bottino pieno al termine di una partita non facile, tesa e combattuta come tutti i derby. A fare la differenza è la mischia dei Lyons, che ha avuto gioco facile sugli avversari confezionando tutte e 4 le marcature bianconere. La superiorità in mischia e la solita grande difesa (solo 3 mete subite in 4 partite finora) sono state le chiavi del successo, che ha assicurato ai bianconeri l’accesso al Campionato Interregionale di categoria. Ora i bianconeri sono sicuri di terminare la Coppa d’Autunno nei primi 3 posti, che garantiscono l’accesso diretto al Campionato Interregionale, in cui potranno dimostrare ancora una volta il loro valore.

Domenica prossima i Lyons ospitano il Modena, con i bianconeri che con una vittoria si assicurerebbero la vittoria della Coppa d’Autunno.

Piacenza Rugby Club vs Emilbanca Rugby Lyons 7-24

Tabellino: 3’ mt Bolzoni tr Torricella (0-7); 12’ mt Mazzocchi (0-12); 33’ mt Bolzoni (0-17); 40’ mt Piacenza tr (7-17); 59’ mt Bolzoni tr Torricella (7-24)

Emilbanca Rugby Lyons: Ziliani; Belforti, Seminari, Franzoso, Locca; Torricella, Viti; Camoni (cap), Barbieri, Mazzocchi; Mutti, Isola Fr; D’Onofrio, Bolzoni, Mazzoni. Allenatori: Salvetti, Bergamaschi, Mozzani

Under 16 – Campionato Interregionale – 1a giornata

Inizio positivo per i Leoni dell’under 16 nel Campionato Interregionale, che nonostante la sconfitta subita hanno dimostrato grandi miglioramenti rispetto alle ultime uscite e hanno impensierito la grande favorita del girone Rugby Parma 1931. I ragazzi di Bedini, Rossi e Cemicetti avrebbero sicuramente meritato di portare a casa almeno un punto da questa contesa, ma rispetto alla partita disputata un mese fa contro i medesimi avversari hanno migliorato nettamente la prestazione e dimostrato di meritare questo campionato.

Resta un po’ di rammarico per il risultato perché i ragazzi hanno dimostrato di essere migliorati rispetto alla scorsa partita del girone qualificazione, ma non mancheranno le occasioni per portare a casa soddisfazioni: ora tocca solo stringere i denti e tenere duro, con il giusto impegno i risultati arriveranno presto.

Emilbanca Rugby Lyons vs Rugby Parma Fc 10-19

Emilbanca Rugby Lyons: Del Fiol; Tosciri; Rossi; Anelli; Sambin; Petrusic; Beghi(Cap); Monici; Galuzzi; Bonvino; Tizzoni; Davoli; Fontanella; Dodici(vCap); Calabrese.

Marcature: 19’ mt tr Parma(0-7); 23’ cp Petrusic(3-7); 24’ mt Parma(3-12); 31’ mt Anelli tr Petrusic(10-12); 41’ mt tr Parma(10-19).