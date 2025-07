Fiera di Sant’Antonino, dai contenitori in vetro alle navette: tutte le informazioni

Piacenza si prepara a vivere l’edizione 2025 della fiera di Sant’Antonino, che venerdì 4 luglio, dalle 7 alle 24, si snoderà con le sue 265 bancarelle – di cui 33 di prodotti alimentari – lungo l’intero percorso del Pubblico Passeggio, estendendosi a viale Palmerio, piazzale Genova, via Alberici e al tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra piazzale Genova e Stradone Farnese.

Non mancherà, prima di giungere alla basilica patronale dove avrà luogo la celebrazione religiosa con la consegna dell’Antonino d’oro, la tradizionale visita tra gli stand della sindaca Katia Tarasconi, affiancata dall’assessore al Commercio Simone Fornasari, dalla Polizia Locale, dalle autorità cittadine e dai rappresentanti delle associazioni di categoria, con ritrovo alle 9.45 in piazzale Genova e accompagnamento musicale della Banda Ponchielli. Sarà, come sempre, l’occasione anche per ringraziare tutte le realtà che contribuiscono, in sinergia con i diversi Servizi comunali coinvolti, a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento: dalle Forze dell’ordine al presidio sanitario garantito – con squadre itineranti e postazioni fisse – da Croce Rossa, Croce Bianca e Misericordia, mentre all’eventuale attività del 118 è riservata l’area interna del Palazzetto dello Sport di via Alberici.

I bus navetta gratuiti

Per favorire la massima accessibilità alla manifestazione, si conferma, in collaborazione con Seta, la disponibilità di due linee gratuite di bus navetta, operative dalle 7 alle 23 con passaggi ogni 10 minuti. La prima collegherà la Galleana a via IV Novembre effettuando, a richiesta, queste fermate: all’andata, partenza dal parcheggio dello stadio Garilli e tappe in via Martiri della Resistenza, via Damiani, via Nasolini e parcheggio Cheope; al ritorno, dal Cheope verso via Poggi, viale Dante, via Damiani e via Martiri della Resistenza sino allo stadio. La seconda partirà invece dal parcheggio di via Caduti sul Lavoro 11, per raggiungere viale Patrioti passando da via Falconi, via Millo, via Farnesiana e piazzale Roma; al ritorno, da viale Patrioti proseguirà lungo via Farnesiana, via Millo, via Falconi, via Marinai d’Italia, via Vittime di Strà, via Rio Farnese, via Divisione Partigiana Piacenza, via Mazzoni e via Caduti sul Lavoro.

Alcune linee ordinarie dei bus subiranno, giovedì 3 e venerdì 4 luglio, variazioni di itinerario, consultabili per gli aggiornamenti completi nella sezione dedicata al bacino di Piacenza del portale www.setaweb.it, dove si ricorda che il 4 luglio sarà comunque in vigore l’orario festivo.

Le modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda le necessarie limitazioni alla viabilità, dalle ore 15 di giovedì 3 luglio, sino alle 8 del mattino di venerdì 4, saranno riservati agli espositori della fiera gli spazi di sosta appositamente delimitati nel parcheggio di via IV Novembre, mentre già dalle 14 di giovedì 3 luglio sino alle 4 del mattino di sabato 5 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in via Alberici, lungo l’intera area di piazzale Genova (dalla rotatoria di via XXIV Maggio a quella di viale Palmerio), in viale Palmerio, nel tratto di corso Vittorio Emanuele tra viale Palmerio e via Venturini, nonché nella parte pedonale di piazzale Libertà (sino al civico 79 del Pubblico Passeggio).

Dalle 16 di giovedì 3 luglio alle 4 del mattino di sabato 5, sarà vietata la circolazione senza eccezioni, per tutti i veicoli, in via Alberici, viale Pubblico Passeggio e nel tratto di piazzale Libertà adiacente al Pubblico passeggio.

Dalle ore 20 di giovedì 3 luglio, alle 4 del mattino di sabato 5, divieto di circolazione per tutti in viale Palmerio, nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra viale Palmerio e via Venturini, nel tratto di viale Beverora tra via Mirra e viale Palmerio, in piazzale Genova e in via Cavaciuti.

Dalle ore 20 di giovedì 3 luglio sino alle 4 del mattino di sabato 5, in vicolo Edilizia e via Santa Franca (tra vicolo Edilizia e Stradone Farnese) sarà revocato il senso unico di marcia a favore dei residenti, che potranno transitare in entrambe le direzioni in ingresso e in uscita da via Santa Franca.

Si ricorda, inoltre, che dalle 6 di venerdì 4 luglio sino alle 2 del mattino di sabato 5, all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica (ZPRU), sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa complessiva superiore ai 35 quintali.

Vietati i contenitori in vetro e le lattine

In linea con le normative vigenti in materia di pubblica sicurezza, è vietata lungo l’intero percorso della fiera la somministrazione di bevande o alimenti in lattine o contenitori di vetro (fatta eccezione per la vendita di prodotti conservati non destinati al consumo sul posto), così come la detenzione e il consumo da parte dei cittadini. Lo stesso provvedimento varrà, contestualmente alla manifestazione, in tutto il centro storico delimitato dal Pubblico Passeggio, viale Palmerio, viale Beverora, via delle Valli, via Tramello, via Maculani, piazzale Milano, viale Sant’Ambrogio, piazzale Marconi, via La Primogenita e piazzale Roma, comprendendo tutti i pubblici esercizi posti lungo il perimetro sopraccitato.

All’interno dei locali, sarà consentita la somministrazione di prodotti in contenitori di vetro e lattine, esclusivamente per il servizio al tavolo e al bancone, senza possibilità di asporto.

