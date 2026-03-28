Donazione organi, il film piacentino “Briciole al cielo” scelto dalla Chiesa per la campagna di sensibilizzazione

Arriva un altro prestigioso riconoscimento per il cortometraggio “Briciole al cielo” del morfassino Tiramani che, con la produzione del Cineclub Piacenza G. Cattivelli, racconta la straordinaria storia del bimbo genovese tornato a vivere grazie ad un nuovo cuoricino.

L’ufficio nazionale della Pastorale della Salute della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) avvia in queste ore una campagna di sensibilizzazione sul dono invitando le 220 diocesi italiane e – di conseguenza – le migliaia di parrocchie del Paese, ad organizzare in tutte le comunità locali la presentazione del cortometraggio in occasione della giornata nazionale dedicata,alla donazione degli organi che il Ministero della Salute ha programmato per il prossimo 19 aprile.

Diversi pontefici si erano pronunciati favorevolmente rispetto al trapianto di organi ma la Chiesa non aveva mai attivato iniziative specifiche di sollecitazione sul tema.

Proprio ieri Papa Leone XIV, nell’incontrare gli operatori della Rete Trapianti, concludeva il suo intervento con: “Incoraggio infine le istituzioni e il mondo del volontariato a proseguire nell’opera di informazione e sensibilizzazione, perché possa crescere una cultura della donazione sempre più consapevole, libera e condivisa, capace di riconoscere in questo gesto un segno di solidarietà, di fraternità e di speranza.”

Grazie alla collaborazione con AIDO, prende avvio questo progetto fortemente voluto dall’Ufficio nazionale che si occupa dei temi della salute e che verrà poi rinnovato ogni anno.

“Siamo onorati che il nostro lavoro sulla storia del piccolo Giordano stia diventando un punto di riferimento in Italia sul tema della donazione” sottolinea Tiramani, concludendo che “e siamo lusingati che anche le comunità parrocchiali utilizzino il nostro film per sensibilizzare quante più persone possibili su un tema così importante, sia dal punto di vista sociale che da quello più profondamento etico”.

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