Presentazione dell’associazione “La luce di Aurora” il 28 marzo al Castello Anguissola Scotti di Agazzano

Sabato 28 marzo dalle ore 9.30 nel castello Anguissola Scotti di Agazzano è in programma la presentazione dell’associazione La luce di Aurora, nata in memoria di Aurora Tila, che il 24 ottobre del 2024 perse la vita a Piacenza dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano della sua abitazione in via Quattro Novembre. Morte per cui il Tribunale dei Minori di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il ragazzo di 16 anni che all’epoca dei fatti era il suo ex fidanzatino.
Durante la presentazione, con inizio 9,30, sono previsti diversi interventi moderati dal giornalista vice capo redattore di Rai Sport, Saverio Montingelli.