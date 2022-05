Finti tecnici comunali tentano truffa alla parrocchia: “Servono 6 mila euro per i lavori in quel terreno” ma don Noberini non ci casca

Chiese nel mirino dei truffatori. I fatti sono accaduti alcuni giorni fa, vittima designata don Maurizio Noberini, parroco di Santa Franca. Un uomo si è presentato come funzionario comunale e ha iniziato a raccontare una storia estremamente credibile, mostrandosi tra l’altro molto ben informato in merito alle questioni burocratiche della parrocchia.

Ha iniziato riferendosi ad un terreno di proprietà del Comune e concesso in gestione alla parrocchia, terreno sul quale la chiesa avrebbe effettuato alcuni lavori di manutenzione. Proprio in merito a questi investimenti l’ente comunale avrebbe deciso di erogare alla parrocchia un contributo pari a 16 mila euro. “Il problema è che per errore ne abbiamo effettuato uno da 22 mila euro, dovrebbe restituire con bonifico 6 mila euro”, con tanto di scuse.

Don Noberini ha effettuato il bonifico chiedendo però di ricevere una mail con la documentazione ufficiale in merito alla decisione del Comune. La mail è arrivata ma non vi era nulla di nulla. Non rispondendo nessuno al telefono, il parroco ha annullato il pagamento e richiamato il bonifico, segnalando la tentata truffa alle forze dell’ordine. Pare che un caso del tutto simile sia capitato al parroco di Castell’Arquato.