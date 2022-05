In piazza il “popolo per la vita”, Polledri (Lega): “Sostenere maternità e hospice anziani”

In piazza “popolo pro vita”: sostenere maternità e hospice . Insieme a migliaia di persone ho sfilato oggi per le strade di Roma, per lancaiare un segnale inequivocabile al Paese: il popolo pro vita vuole risposte concrete per la tutela della vita, in ogni sua fase”. E’ quanto ha dichiarato Massimo Polledri, candidato per la la Lega alle elezioni comunali,durante la MANIFESTAZIONE nazionale “Scegliamo la Vita”, che si è tenuta oggi, con l’adesione di oltre 100 tra enti e associazioni. “Abbiamo chiesto alla politica tutta – dal governo al Parlamento fino alle amministrazioni locali – di attuare misure a sostegno della maternità e della vita nascente e bloccando qualsiasi istanza che vuole la morte per i fragili o gli anziani”, . E aggiunge :” soltanto con più sussidi, sgravi fiscali e congedi parentali idonei alle esigenze dei genitori si può venire incontro alle famiglie”. “E’ impensabile, infatti, per uno Stato che si definisce civile, soffrire una crisi demografica così profonda come quella attuale, dove le famiglie e i giovani – non riescono a fare figli perché lasciati soli, così come sole sono lasciate le donne che, per una gravidanza difficile o indesiderata, sono costrette ad abortire perché non hanno nessuna alternativa”. “Allo stesso tempo – ha concluso – il Parlamento deve incentivare l’uso e il progresso delle cure palliative e degli Hospice, con l’obiettivo di eliminare la sofferenza e non, al contrario, cercare di eliminare chi soffre con assurde e disumane leggi pro-eutanasia”.