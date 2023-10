Finti tecnici del gas, due sorelle truffate a Fiorenzuola

Si sono presentati a due sorelle di Fiorenzuola come tecnici del gas e con le solite scuse, surreali ma quasi ipnotiche, sono riuscite a convincere le due donne a raccogliere gioielli e monili da casa per trasferirli in auto, per presunti motivi di sicurezza.

Dopodiché i truffatori hanno convinto le due sorelle ad allontanarsi e a quel punto hanno infranto i vetri della vettura, hanno arraffato i beni e sono fuggiti. Resisi conto di quanto accaduto, le due donne hanno chiamato i carabinieri. Indagini sono in corso.