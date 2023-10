“C’è tempo, c’è tempo”, il 12 ottobre riprendono all’associazione La Ricerca gli appuntamenti di formazione volontari

Giovedì prossimo, 12 ottobre, riprendono all’associazione La Ricerca gli appuntamenti del percorso culturale di formazione volontari “C’è tempo, c’è tempo”. Ospiti il dottor Lucio Luchetti (Geriatria Ospedale di Piacenza) e Raffaella Fondanesi (Centro servizi volontariato). Tema: la forza generativa del volontariato nelle diverse età della vita. Percorso gratuito e aperto a tutti.

Volontari creatori di benessere, da giovani e meno giovani

Un confronto con esperti sulle potenzialità “generative” del fare volontariato. Generative, termine preso in prestito dalla botanica, proprio per significare qualcosa che dà vita, che produce, che moltiplica, nel caso specifico: il volontariato inteso come forza propulsiva di virtù e benessere individuale e comune. L’occasione per capire tutte le potenzialità che può scatenare lo spendersi per gli altri è offerta dall’associazione La Ricerca con l’incontro “Nuove fioriture, nuovi frutti – Le potenzialità generative nell’età matura e nell’età giovanile” organizzato per giovedì 12 ottobre (17,30 nella sede di Stradone Farnese 96) nell’ambito del percorso culturale per volontari (e non solo) “C’è tempo, c’è tempo… Il tempo donato fa fiorire il tempo”. Si parlerà di volontariato in età giovanile e di volontariato in età avanzata, quali valori, quali differenze, quali punti in comune e opportunità. Relatori del pomeriggio (aperto a tutti) saranno il medico Lucio Luchetti, direttore dell’Unità Operativa di Geriatria e Lungodegenza dell’Ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza e la responsabile del Centro Servizi Volontariato di Piacenza, Raffaella Fontanesi.

Per informazioni: Anna Papagni cell. 348 8557985 – annapapagni@laricerca.net www.laricerca.net