“Raffa la giraffa” e gli studenti piacentini ospiti di Fiorello su Vivaraidue: “Grazie Piacenza!” – VIDEO

“Raffa la giraffa” e gli studenti piacentini ospiti di Fiorello su Vivaraidue: “Grazie Piacenza!” .

E’ andato in onda questa mattina nel programma VIVAIRAIDUE di FIORELLO il video che vede protagonista la classe quinta B della Caduti sul Lavoro di Piacenza e il sindaco Katia Tarasconi. Video incentrato sul progetto di Acer Piacenza “Le avventure di Raffa l’affabile giraffa”.

Fiorello ha lanciato il video ringraziando Piacenza «che è stata la prima scuola a mandarci un video e colgo l’occasione per mandare un appello a tutte le scuole d’Italia a mandare il proprio video per poterlo condividere con noi».

L’ufficio stampa di Acer ringrazia Mauro Casciari, conduttore radiofonico e coconduttore di VIvaRaidue con Biggio e Fiorello per la preziosa collaborazione.

Partire dai più piccoli per arrivare agli adulti è sicuramente uno dei metodi da perseguire con costanza per prevenire i comportamenti contrari alla buona educazione e migliorare la qualità dell’abitare degli inquilini. Acer spedirà quindi in tutte le abitazioni, con uno dei prossimi invii di bollettazione, il regolamento di condominio per bambini illustrato e spiegato dalla Giraffa Raffa. Ogni settimana, inoltre, pubblicherà sul sito una storia educativa di Raffa, affabile vicina che sistemerà i problemi del condominio con il buon senso ma soprattutto con educazione e rispetto delle regole.